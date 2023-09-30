Стали известны подробности встречи президента рф с представителями чвк "вагнер".

После неудачного восстания *чвк "вагнера" кремль все еще продолжает использовать боевиков, однако теперь им не доверяют и усиленно следят за ними.

Об этом говорится в заявлении разведки Великобритании.

Согласно данным разведки, 29 сентября кремль показал видео встречи президента россии владимира путина с бывшим руководителем штаба "вагнера" андреем трошевым. Трошеву было поручено проводить мобилизацию так называемых "добровольческих боевых отрядов".

Согласно британской разведке, во время восстания бывшего лидера "вагнера" евгения пригожина, трошев перешел на сторону москвы и призывал боевиков заключать контракты с минобороны рф. Многие ветераны "вагнера" считают его предателем. На встрече с путиным также присутствовал заместитель министра обороны юнус-бек бекуров, который недавно совершил турне по африканским странам.

Поддержка трошева и евкурова со стороны кремля свидетельствует, что россия продолжает использовать частные военные компании и планирует сохранить роль и будущее "вагнера".

Тем не менее сообщается, что кремль теперь более строго наблюдает за ветеранами "вагнера" и требует от них проявлять свою лояльность государству и постоянное участие в операциях на юге и других регионах Украины.

До этого сообщалось, что чвк "вагнер" получила новую неожиданную задачу в россии.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!