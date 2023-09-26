Наемников погибшего пригожина хотят использовать перед важным событием для кремля.

Военные из ЧВК "*вагнер" получили новую задачу в россии – они займутся тренировками территориальной обороны, чтобы разгонять протесты накануне выборов президента.

Об этом сообщило российское издание 161.ru со ссылкой на главу ветеранской организации "Оплот" валерия бову.

Предполагается, что "вагнеровцы" начнут обучать в ростове-на-дону добровольцев-ветеранов методам, которые помогут подавить протесты.

"Мы понимаем, что протестные акции, они, скажем, как минимум пойдут во вред и будут отвлекать внимание наших сил, главу региона, главу государства на вот эти процессы деструктивные. Если будет возникать какая-то экстремальная ситуация, связанная с попыткой деструктивных сил раскатать вот эти процессы, организовать какие-то массовые беспорядки или протестные акции, мы готовы прийти на помощь", – заявил бова.

Напомним, что 24 сентября в африканской стране Мали в аэропорту Цао Мали произошла авиакатастрофа – там упал военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого были наемники ЧВК "вагнер".

Это произошло, когда воздушное судно заходило на посадку. Вследствие этого погибли 140 человек, среди которых упоминается о малийских "военных" и "вагнеровцах".

Ранее у россиян впервые спросили их мнение насчет потенциального ухода путина. Эксперт рассказал, в чем может быть замысел кремля.

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* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!