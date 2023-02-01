Путин лично курирует некоторые психологические операции пропагандистского канала Russia Today

Кремль пользуется своим пропагандистским каналом Russia Today, чтобы проводить психологические операции с участием бывших высокопоставленных представителей разведки. Возможно, президент *рф владимир путин лично координирует и курирует некоторые из них.

Об этом сообщает Robert Lansing Institute.

«Весьма вероятно, что Russia Today является межведомственным проектом, курируемым Администрацией президента рф и используемым для проведения психологических операций, исходя из задач, поставленных перед всем российским разведывательным сообществом. Исходя из этого, контент канала формируется в тесном сотрудничестве с российской разведкой, которая «подсвечивает» и организовывает различные мероприятия, привлекая бывших высокопоставленных спикеров (из числа активных или пользующихся большим доверием лиц) с целью повышения доверия населения к сообщениям канала среди зарубежной аудитории. Также нельзя исключать возможность того, что лично владимир путин координирует и курирует ряд операций. За последние несколько лет путин неоднократно вмешивался в управление некоторыми операциями на тактическом уровне», – считают эксперты.

Предположение о прямой координацией путиным работы RT указывает то, что руководительница телеканала маргарита симоньян неоднократно принимала участие в мероприятиях, которые лично посещал путин – это признак их постоянного контакта. Симоньян – протеже Алексея Громова, который является первым заместителем главы администрации путина и, вероятно, выступает посредником между ними.

До этого RLI делали выводы, что RT – инструмент для проведения психологических операций и связан с российской военной разведкой, которая подчиняется министерству обороны. Однако сейчас аналитики полагают, что к операциям RT причастны лица, которые могут быть агентами других российских спецслужб.

Взор экспертов привлекло то обстоятельство, что экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая имеет связи с письмом, будет писать авторские колонки для телеканала Russia Today.

«Таким образом москва компенсировала услуги Кнайсль сначала в наблюдательном совете «роснефти», а теперь и в российских СМИ, причастных к психологическим операциям. Вероятно, это заранее оговоренные сторонами каналы финансирования на случай потери руководящей должности в правительстве», – пишут в RLI.

Одновременно с этим специалисты находят маловероятной связь Катрин Кнайсль с российской военной разведкой. С большей долей вероятности она агент СВР россии.

«Если бы Russia Today была исключительно проектом военной разведки рф, маловероятно, что другие российские спецслужбы смогли бы раскрыть свою агентуру и передать ее своим военным коллегам для использования в других психологических операциях», – отметили аналитики.

Ранее «Курсор» сообщал, что путин начал войну, потому что очень испугался, как полагает бывший российский разведчик.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!