Бывший российский разведчик: путин начал войну, потому что очень испугался

Российский диктатор не хотел уходить на пенсию, так как боялся лишиться власти и остаться без защиты.

Владимир путин* подписал свой смертный приговор как диктатор. Политически он уже мертв, считает, считает бывший сотрудник КГБ и российской разведки сергей жирнов. Путину стоило уйти на пенсию, но в 2022 году он увидел пример Казахстана и испугался, отметил он.

Такое мнение он высказал в интервью УНИАН.

По его словам, путин в 2022 году сделал величайшую глупость в своей жизни. Ему надо было тихо, спокойно уйти на покой, стать пенсионером и жить со своими миллиардами. Но его испугал Казахстан в январе 2022 года. Он понял, что даже если станет таким себе елбасы, то его приемник может изменить Конституцию и вернуть страну в нормальное русло. Путин побоялся, что ему придется отвечать за многочисленные преступления и потому ачал войну, чтобы остаться у власти и ни за что не отвечать, сказал он.

По его мнению, путин уже не существует как глава государства.

«Об этом сказал главный человек в мире. Президент Соединенных Штатов Америки назвал его военным преступником и мясником. И руководитель Украины сказал, что с путиным никакого разговора больше не будет. Все. Путина политически не существует», — сказал он.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Напомним, что глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. И не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор.