Россияне массово сдаются в плен и оставляют свои позиции – Генштаб ВСУ

Также российским военнослужащим задерживают и снижают зарплаты за участие в так называемой «специальной военной операции» на территории Украины.

Морально-психологическое состояние российских оккупантов продолжает ухудшаться, о чем свидетельствуют многочисленные случаи сдачи в плен и оставление позиций.

Об этом сообщается на Facebook-странице Генштаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

В частности, отмечается, что благодаря успехам Сил обороны на отдельных направлениях наблюдается снижение уровня морально-психологического состояния враждебного личного состава, что приводит к многочисленным случаям сдачи военнослужащих в плен и оставлению своих позиций.

«Кроме того, российским военнослужащим задерживают и снижают зарплаты за участие в так называемой «специальной военной операции» на территории Украины», — отметили в Генштабе ВСУ.

Как сообщал Курсор, Украина подписала заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс. Соответствующий документ вместе с президентом Владимиром Зеленским подписали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического Альянса. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто», — сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня Украина подает заявку, чтобы «сделать это де-юре».

«По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке. Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО», — сказал президент Украины.

Ранее Курсор информировал о том, что президент Украины рассказал, каким способом намерен вернуть Крым. По мнению Владимира Зеленского, большинство украинцев поддержали бы возвращение Крыма именно дипломатическим путем.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!