Путин может перейти к обороне территорий — разведка США

Американские разведчики утверждают, что в * россии наблюдается нехватка боеприпасов и войск, что может привести к переходу страны на оборонительную стратегию, сосредоточившись на удержании уже занятых позиций и затягивании конфликта. Эту информацию подтвердил директор Национальной разведки США Эврил Гейнс.

Об этом сообщает The New York Times.

«Даже несмотря на то, что российское наступление продолжается, россияне несут большие потери. путин, вероятно, лучше понимает пределы того, чего способны достичь его военные, и, похоже, сейчас сосредоточился на более ограниченных военных целях», — заявила Гейнс.

По мнению чиновницы, россия может продолжить войну на Украине, даже если это будет означать перерывы в наступательных действиях. Путин считает, что это наилучший способ достижения своих стратегических целей.

Однако, если россия не проведет обязательную мобилизацию и не получит значительных поставок боеприпасов из третьих стран, то ей будет все труднее поддерживать нынешний уровень наступательных операций в ближайшие месяцы, по словам Гейнс. Это может привести к тому, что россияне полностью сосредоточатся на удержании и обороне ранее оккупированных территорий.

Накануне министр обороны рф сергей шойгу заявил, что получение контроля над Бахмутом, или Артемовском, проложит путь московским войскам для проведения дальнейших наступательных операций «вглубь обороны Вооруженных сил Украины». Обращаясь к руководству российских вооруженных сил, шойгу также указал, что украинские силы на поле боя не получали выгоды от поставок оружия и обучения со стороны стран НАТО.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.