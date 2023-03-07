Наступление армии рф: шойгу заявил о важности взятия Бахмута

Шойгу заявил, что нужно взять Бахмут, чтобы продолжить наступление.

Министр обороны рф* сергей шойгу заявил во вторник, что получение контроля над Бахмутом, или Артемовском, проложит путь московским войскам для проведения дальнейших наступательных операций «вглубь обороны Вооруженных сил Украины».

Замечания шойгу противоречат комментариям министра обороны США Ллойда Остина, который вчера заявил, что захват города не будет иметь «стратегической и оперативной ценности».

Обращаясь к руководству российских вооруженных сил, шойгу также указал, что украинские силы на поле боя не получали выгоды от поставок оружия и обучения со стороны стран НАТО.

Отметим, что вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила сегодня во вторник, что, по имеющимся данным, в Бахмуте остается менее 4000 мирных жителей. В довоенном городе Донецкой области проживало более 70 000 человек.

Бахмут пережил ожесточенные бои в последние месяцы, поскольку рф направила усилия на оккупацию оставшихся районов Донбасса.

США заявляют, что Бахмут имеет «больше символическое значение» для москвы, а НАТО заявляет, что потери личного состава россии в пять раз превышают потери Украины, хотя они значительны для обеих сторон.

В британской разведке заявили, что за последние пять дней украинские военные, вероятно, отбили и стабилизировали оборонительный периметр. Однако грязные грунтовые условия затрудняют пополнение запасов войск, поскольку российские войска разрушили мост на единственном пути снабжения города с твердым покрытием.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.