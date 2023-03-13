Путин нашел «козла отпущения», которого обвинит в провале военной операции

По информации аналитиков Института изучения войны (ISW), конфликт между минобороны рф* и евгением пригожиным, который является финансистом военной группировки «вагнера», может быть связан с битвой за город Бахмут.

Как отмечается в сводке ISW, минобороны рф, включая министра обороны сергея шойгу и начальника генерального штаба вс рф генерала валерия герасимова, вероятно, использует возможность сознательно размещать в Бахмуте как элитные войска, так и вагенеровцев, чтобы ослабить влияние пригожина и разрушить его амбиции по увеличению своего влияния в Кремле.

Также отмечается, что вероятно российское министерство обороны ограничивало возможности пригожина вербовать осужденных и получать боеприпасы, что вынудило его публично признать свою зависимость от военного ведомства.

«Пригожин жаловался, что его представитель не был допущен к шойгу и герасимову, когда он пытался отправить письмо и запросить боеприпасы. В 2022 году пригожин смог увеличить свои силы на 40 000 осужденных, вероятно, получив разрешение Кремля на вербовку в тюрьме, но в начале 2023 года потерял это разрешение и доступ к кадровому резерву. Также он угрожал вывести войска Вагнера из Бахмута и намекал, что военное ведомство использовало «вагнера», чтобы взять на себя бремя интенсивной изнурительной войны, чтобы захватить Бахмут, чтобы сохранить русские обычные силы. Эти угрозы и жалобы свидетельствуют о том, что пригожин понимает всю серьезность своего конфликта с министерством обороны России», — отмечают аналитики.

По информации Института изучения войны, пригожин жаловался, что «вагнеру» нужно дополнительное усиление, а украинские военные чиновники заметили, что российские силы понесли потери (под Бахмутом – ред.) в соотношении семь к одному по сравнению с украинскими силами.

Ранее «Курсор» информировал, что глава чвк «вагнер» евгений пригожин пожаловался, что его игнорируют в москве. Путинист огласил, что его отключили от государственных коммуникационных линий и заблокировали им доступ к российским министерствам.

Также сообщалось о том, что пригожин* написал письмо в Белый дом, чтобы узнать о преступлениях его «военных».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!