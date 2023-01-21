«Повар путина» пригожин написал письмо в Белый дом

Основатель чвк «вагнер» евгений пригожин* написал письмо в Белый дом, чтобы узнать о преступлениях его «военных».

Об этом сообщает пресс-служба пригожина.

Там опубликовали лаконичное письмо на русском и английском языках, адресованное координатору Совета национальной безопасности США Джону Кирби.

«Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: можете ли вы назвать, какое преступление совершила чвк «вагнер»? — говорится в письме.

Как сообщал Курсор, США внесли российскую чвк «вагнера» в список «транснациональных преступных организаций». Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Он уточнил, что это будет включать введение новых санкций в отношении военизированной организации и ее международной сети поддержки.

«Эти действия признают трансконтинентальную угрозу, которую представляет «вагнер», в том числе в связи с продолжающейся серьезной преступной деятельностью», — заявил Кирби.

Также Курсор писал о том, что чвк «вагнера» стала ключевым компонентом военной кампании рф. Их численность растет и воюют вчерашние зэки преимущественно на Донбассе. Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании.

При этом частные военные компании остаются в россии вне закона, несмотря на длительные дискуссии о реформировании законодательства, говорится в обзоре.

В разведке говорят, что «вагнер» почти наверняка сейчас насчитывает до 50 000 боевиков и регистрация такой деятельности, вероятно, должна принести доход ее основателю.

Курсор писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!