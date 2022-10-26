Путин передал Зеленскому предложение о переговорах: что об этом думает президент Украины

Во время пресс-конференции президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало и его украинского коллеги Владимира Зеленского первый передал второму послание от *владимира путина.

Об этом сообщает «Укринформ«.

Эмбало назвал Зеленского «братом» и сказал, что побывал в российской федерации, где путин передал «важное для продовольственной безопасности» послание о готовности к переговорам.

«Он (путин – прим.ред.) мне сказал, что «я готов к переговорам с президентом Зеленским», – сказал он.

По мнению президента Украины, слова путина о мирных переговорах – спланированная риторика, предназначения для россии и государств, которые не разорвали отношения с кремлем.

«Чтобы в принципе говорить о каком-либо диалоге, нужно, чтобы одно государство уважало другое государство, его территориальную целостность, суверенитет и его границы. Я думаю, что именно с таких очень простых фундаментальных вещей начинается что угодно. Пока всего этого нет. А желание российского президента говорить, я думаю, что это не больше, чем спланированная риторика, которая должна сработать на его внутреннюю аудиторию и аудиторию тех государств, которые еще не изолировали политику между своим государством и государством под названием «россия», – заявил Зеленский.

Он добавил, что детально побеседовал с президентом Гвинеи-Бисау и рассказал ему, как обстоит ситуация в Украине. Зеленский считает, что для существования «мостов между государствами» нужно, чтобы в одном из них не разрушали инфраструктурные объекты.

Помимо этого, в ответ на слова о необходимости «разблокирования отношений» президент Украины предложил начать разблокировку по крайней мере с украинского Черного моря. Также Зеленский упомянул о ядерной угрозе, которой «все боятся», и так называемой «грязной бомбе». По словам украинского лидера, эта риторика исходит именно от рф, которая оккупировала атомную станцию в Запорожье и угрожает подрывом гидроэлектростанции.

Также «Курсор» сообщал, что, по словам Зеленского, Израиль и Украина активизировали сотрудничество. Украинский лидер благодарен за это и считает, что израильтянам прекрасно известно, что такое воевать против коварного и большого врага.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!