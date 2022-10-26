Зеленский: Израиль и Украина активизировали сотрудничество

Украинский лидер благодарен за поддержку и считает, что израильтяне прекрасно знает, что такое воевать против коварного и большого врага.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что его страна стала более активно сотрудничать с Израилем после того, как появились неопровержимые доказательства использования *рф в войне против Украины иранских дронов-камикадзе.

Об этом сообщает Obozrevatel.

Украинский лидер рассказал об этом во время совместного брифинга с президентом африканского государства Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало 26 октября, в среду. Зеленский заявил, что армия россии использовала уже более 400 дронов-камикадзе иранского производства в Украине.

По его словам, сотрудничество началось несколько дней назад и касалось предоставления разведывательных данных об иранских дронах израильской стороной украинским специалистам. Зеленский считает, что это «начало пути сотрудничества с Израилем».

«Всех смущают наши отношения. Хотя в последнее время они стали теплее. После паузы мы видим шаги вперед. Данные (израильской. – Ред.) разведки подтверждают то, что наша разведка знала: что более 400 иранских дронов россия использовала против Украины… Мы – в начале сотрудничества с Израилем. И это положительный шаг со стороны Израиля. Благодарен за это», – сказал он.

Президент Украины считает, что поддержка Израиля будет только увеличиваться, ведь, по его словам, израильтяне прекрасно знают, что это такое, когда им противостоит коварный и большой враг.

«Израиль знает, что такое война. Мы считаем, что Израиль должен больше поддерживать Украину. Мы ждем этого еще с 24 февраля. Мы видим, что израильский народ поддерживает украинцев, но нам нужно политическое лидерство Израиля», – добавил он.

Также «Курсор» сообщал, что Украина получила израильские системы для перехвата дронов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!