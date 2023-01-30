Путин поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии: что они обсудили

Президент *россии владимир путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Об этом сообщает «ТАСС».

Кремлевский диктатор обсудил с саудовским принцем взаимодействие в рамках ОПЕК+, а также дальнейшее развитие сотрудничества в торговле и энергетике.

Также «Курсор» сообщал, что в кремле осудили атаку на Иран.

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