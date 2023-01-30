В кремле осудили атаку на Иран

Высокопоставленное лицо также вспомнило о войне в Украине.

Пресс-секретарь президента *россии владимира путина, дмитрий песков, в рамках брифинга сделал ряд заявлений, в том числе осудил атаку на Иран.

Об этом сообщает SVTV News.

Традиционно, заявлений касались войны в Украине. Так, песков сказал, что поощрение странами Запада новых поставок оружия для Киева провоцирует существенную эскалацию и прост вовлеченности НАТО в конфликт.

Одновременно с этим высокопоставленное лицо заявило, что никаких субстантивных контактов рф и НАТО нет, потому что альянс в свое время якобы сам прекратил диалог. Также он добавил, что российский кабинет министров блестяще справился с ситуацией прокси-войны против рф, сохранив траекторию потенциального роста.

Дополнительно пресс-секретарь путина прокомментировал недавние атаки на военные объекты в Иране. По его словам, сейчас спецслужбы анализируют данные об этом для получения «более полной картины произошедшего», а также он сказал, что кремль осуждают любые подобные действия, направленные против суверенного государства.

Помимо этого представитель мид рф мария захарова «решительно осудила» события в Иране, которые она назвала «дерзкой вылазкой». Она считает, что атаки по иранским военным объектам Ирана могут спровоцировать «неконтролируемую эскалацию напряженности».

«Подобные деструктивные действия могут иметь непредсказуемые последствия для мира и стабильности на Ближнем Востоке. Это должны понимать, как организаторы дерзкой вылазки и их покровители, так и те, кто злорадствует по этому поводу, тщетно надеясь на ослабление Ирана», – заявила чиновница.

Ранее «Курсор» сообщал, что Силы безопасности Израиля приведены в состояние повышенной боеготовности из-за опасений касаемо массированных атак беспилотниками со стороны Ирана.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!