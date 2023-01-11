Израильский политтехнолог предупредил, чего стоит ожидать от путина в ближайшее время

Российский лидер не намерен прекращать войну, а потому украинским городам грозят новые массированные обстрелы. Но и это еще не все…

Известный политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман уверен, что российский президент владимир путин* в ходе войны с Украиной в будущем ничего нового не будет предпринимать. Однако он может утроить усилия, так как пока его тактика не дала нужных ему результатов.

Об этом Шейтельман рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, глава рф продолжит уговаривать псевдопрезидента Беларуси Александра Лукашенко расширить участие в войне и продолжит обстреливать украинское государство ракетами. При этом эксперт считает, что уговорить белорусского коллегу путину не удастся.

По его словам, у рф постепенно будут заканчиваться ракеты и боеприпасы. А Иран много поставить не может, так как это «довольно примитивная страна».

Эксперт также отметил, что Израиль оказывает украинским партнерам поддержку, но об этом старается не говорить вслух. В частности известно, что руководство страны передало в Пентагон исчерпывающую информацию об иранских дронах, которыми рф обстреливает украинские города. Эта информация дошла по адресу, раз украинские военные теперь сбивают почти все беспилотники.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация продолжает обстрелы и захват украинских территорий, но при этом в кремле заявляют о каких-то переговорах и предлагают «перемирие», которое не соблюдается. У Зеленского ответили, что Украина не намерена замораживать войну, а будет идти до конца, пока полностью не вернет территории под свой контроль.