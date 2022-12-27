Путин позвонил ребенку из Украины: что он сказал

Диктатор, среди всего прочего, попросил прислать ему огурцов.

Президент *россии владимир путин поздравил девочку по имени Александра Титаренко из частично оккупированной Запорожской области (Украина).

Об этом сообщает SVTV News.

Диктатор выбрал на «Елке желания» открытку от 8-летней девочке, после чего ей позвонил. В ходе разговора путин попросил ребенка передать ему новогодние подарки и огурцы.

«Курсор» сообщал, что аналитики рассказали, что стоит за предложением путина провести переговоры с Украиной.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.