Аналитики рассказали, что стоит за предложением путина провести переговоры с Украиной

Аналитики считают, что заявления путина* о том, что он «готов вести переговоры со всеми сторонами», вовлеченными в конфликт в Украине, являются частью преднамеренной информационной кампании, направленной на то, чтобы ввести Запад в заблуждение и заставить его пойти на уступки.

В своем отчете, опубликованном вчера, американский аналитический институт изучения войны заявил, что российский президент не предлагал вести переговоры с Украиной, вопреки некоторым сообщениям СМИ.

Аналитики пишут: «Путин в телеинтервью заявил, что не считает, что война приближается к «опасной черте», и отметил, что у россии нет другого выбора, кроме как продолжать защищать своих граждан, преждем чем заявить, что россия «готова вести переговоры со всеми сторонами», вовлеченными в конфликт».

Путин прямо не заявлял, что россия готова вести переговоры напрямую с Украиной, вместо этого он повторил свою ложную версию о том, что Украина, которую он просто назвал «другой стороной», нарушила дипломатические усилия россии до вторжения. Заявление путина о переговорах сосредоточены на мнимых дискуссиях с Западом, а не с Украиной, и отражают его постоянные обвинения в том, что Украина — просто западная пешка без реального участия».

Субботние комментарии путина не были «отходом от этой линии», продолжили аналитики. Вместо этого они являются «частью преднамеренной информационной кампании, направленной на то, чтобы ввести Запад в заблуждение, чтобы подтолкнуть Украину к предварительным уступкам».

«Кремль не публиковал полную стенограмму интервью путина на своем официальном сайте в отличие от своей обычной схемы, возможно, чтобы способствовать искажению полного заявления путина, первоначально транслировавшегося на русском языке, и подчеркнуть его расплывчатое заявление о переговорах», — написали аналитики.

Далее в отчете ISW говорится, что путин «вероятно, обеспокоен отсутствием поддержки его войны в Украине среди элит».

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