Путин приказал превратить прифронтовые украинские города в руины — СМИ

Есть лишь один способ избежать появления российских танков на улицах Варшавы, Вены и Берлина.

Огромные потери не склоняют *кремль и владимира путина к поиску мира ради завершения войны ‒ вместо этого диктатор намерен лишь увеличивать террор и жестокость.

Об этом сообщает infodnes.sk.

Армия рф постоянно обстреливает населенные пункты вдоль линии соприкосновения, чем наносит катастрофические разрушения. Десятки тысяч людей вынужденно становятся беженцами и переселенцами из-за кровавого геноцида, согласованного путиным. Украинские города из-за замыслов президента рф превращаются в руины.

По воле россии началась «системная война», по итогам которой, как полагает кремлевский диктатор, будет уничтожена западная цивилизация. Даже на фоне отсутствия серьезных успехов в россии была заложена 3-летняя реформа в армии, что связано с планами вторжения в страны Балтии и Польшу.

Путин смог наглядно продемонстрировать сталинскую карательную машину и апробировать ее в Украине. Она заключается в этнических чистках, уничтожении целых городов, принудительной депортации и преступной пропаганде. Если россия не будет остановлена в Украина, она атакует другие европейские страны.

Следует обратить внимание, что российские пропагандисты начали массово пользоваться термином «Отечественная война», а также другие высокопоставленные лица ‒ экс-президент рф дмитрий медведев заявил, что «Запад начал против россии план «Барбаросса-2».

Наглядность угрозы россии является лучшим способом мобилизации россиян, чтобы те умирали ради номенклатуры. Круглосуточная промывка мозгов привела к тому, что средний россиянин называет зло добром, а войну ‒ миром, словно мы попали в мир Джорджа Оруэлла.

Мобилизация общественности для войны с Западом ‒ то, что путин видит венцом своего нахождения у власти. На фоне этого не следует жить в воздушных замках, потому что Запад имеет экзистенциальную угрозу для своего существования. Война в Украине является для путина лишь первым этапом в реализации его преступных планов.

Если Украина выстоит, то жители Варшавы, Вены и Берлина не увидят на улицах своих городов российских военных. Единственный способ это остановить ‒ предоставление ВСУ всей необходимой техники, которая станет инвестицией мирного европейского будущего.

«Курсор» сообщал, что эксперты спрогнозировали ход войны между Украиной и рф в 2023 году.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!