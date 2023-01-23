В агентстве Fitch спрогнозировали ход войны между Украиной и рф в 2023 году

Война, которую российская федерация* развязала на территории Украины, длится почти год. И сейчас нет никаких предпосылок к тому, что решить конфликт можно дипломатическим путем. В агентстве Fitch Ratings говорят, что война в 2023 году продолжится между странами в рамках ее нынешних широких параметров.

Об этом сообщает агентство.

Эксперты считают, что стороны не готовы идти на политические уступки, которые могли бы лечь в основу урегулирования войны путем переговоров, потому что российский диктатор не меняет цели и намерен подорвать суверенную целостность Украины. При этом успешные контрнаступательные операции ВСУ в Херсоне и Харькове сделали еще более маловероятной уступку значительной территории, захваченной агрессором.

Аналитики считают, что сейчас ни одна из сторон не обладает решающим военным превосходством для достижения целей, а это значит, что война может затянуться.

«Курсор» писал ранее, что о сроках завершения войны между Украиной и рф можно будет говорить после весны и начала лета 2023 года, потому что этот период будет решающим.

Еще мы писали, что «вторая» армия мира задумала провести реформу и, скорее всего, такое решение руководство российской федерации приняло из-за военных угроз, с которыми может столкнуться в будущем.

Напомним, что российский диктатор владимир путин неоднократно прибегал к «ядерному шантажу» и весь мир понимает, что у рф есть оружие массового поражения, но использует его агрессор только в качестве элемента запугивания.

Читайте также, что территория Беларуси еще с начала полномасштабного вторжения в Украину используется российскими военнослужащими. И агрессор в последнее время перебрасывает туда много личного состава и техники, поэтому есть предположение, что оккупанты вскоре могут снова попытаться атаковать Киев. Но аналитики ISW считают, что на данный момент риск повторного вторжения рф с Севера является низким.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!