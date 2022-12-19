Лавров рассказал, зачем россия начала войну

Глава российского *мид сергей лавров в рамках визита в Беларусь высказался о ряде актуальных вопросов.
Об этом сообщают «РИА Новости«.
Главные тезисы от чиновника:
- Война была абсолютно необходима, чтобы сорвать планы по превращению Украины в «анти-россию».
- Действия россии обеспечили провал геополитической игры Запада.
- Будет длительная эпоха перехода к многополярности, простой она не будет.
- путин и Лукашенко подтвердили незыблемый курс на сотрудничество и укрепление суверенитетов.
- Подавляющее большинство стран, безусловно, не поддерживает попытки Запада силой и нелегитимными санкциями утвердить свое доминирование.
- рф будет выстраивать свою внешнюю политику с опорой на договороспособных партнеров, которые не пытаются нарушить баланс интересов.
Ранее мы рассказывали, что россия готовит вторжение в еще одну страну.
«Курсор» сообщал, что Лукашенко во время встречи с путиным обратился с призывом к Западу.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!