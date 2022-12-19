Лавров рассказал, зачем россия начала войну

19:29, Сегодня
Новости СНГ, Политика
сергей лавров фото
Фото: depositphotos.com

Чиновник рассказал, о чем договорились путин и Лукашенко.

Глава российского *мид сергей лавров в рамках визита в Беларусь высказался о ряде актуальных вопросов.

Об этом сообщают «РИА Новости«.

Главные тезисы от чиновника:

  • Война была абсолютно необходима, чтобы сорвать планы по превращению Украины в «анти-россию».
  • Действия россии обеспечили провал геополитической игры Запада.
  • Будет длительная эпоха перехода к многополярности, простой она не будет.
  • путин и Лукашенко подтвердили незыблемый курс на сотрудничество и укрепление суверенитетов.
  • Подавляющее большинство стран, безусловно, не поддерживает попытки Запада силой и нелегитимными санкциями утвердить свое доминирование.
  • рф будет выстраивать свою внешнюю политику с опорой на договороспособных партнеров, которые не пытаются нарушить баланс интересов.

Ранее мы рассказывали, что россия готовит вторжение в еще одну страну.

«Курсор» сообщал, что Лукашенко во время встречи с путиным обратился с призывом к Западу.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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