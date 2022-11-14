Путин разрешил иностранцам проходить срочную службу в вс рф

До сегодняшнего дня в россии иностранцы могли служить в вооруженных силах только после подписания контракта.

Президент россии владимир путин подписал указ, согласно которому иностранным гражданам разрешается прохождение срочной военной службы в вооруженных силах рф.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации российской федерации.

«Прохождение военной службы осуществляется солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами, в том числе имеющими гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, — по призыву», — говорится в документе.

В то же время российские СМИ пишут, что до этого в россии иностранцы могли служить в вооруженных силах только после подписания контракта.

Как сообщал Курсор, 28 октября министр обороны рф сергей шойгу заявил, что «частичная мобилизация» в российской федерации завершена. По словам шойгу, «добровольцами» в войска в рамках мобилизации направились 13 тысяч человек. При этом средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет.

Также министр обороны заявил, что на фронт войны с Украиной якобы направлено 82 тысячи мобилизованных россиян.

Кроме того, Шойгу рассказал, что российские «военнослужащие продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту».

Также Курсор информировал о том, что рф смягчает мобилизацию из-за недовольства в обществе, но мужчин продолжат отлавливать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!