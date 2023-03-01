Лидер Китая едет в москву: названа цель визита

Российский диктатор * владимир путин подтвердил, что глава Китая Си Цзиньпин посетит москву с рабочим визитом.

Так, путин заявил, что в ходе визита покажет Си Цзиньпину московское метро.

«Вот будем встречаться с главой КНР, если программа позволит, с удовольствием покажем Большую кольцевую линию московского метро и нашим гостям. Во всяком случае, делегации, мне кажется, можно будет показать», — сказал он.

Издание отмечает, что 22 февраля путин на встрече с главным советником лидера Китая Ван И заявил, что в москве ждут визита Си Цзиньпина.

Ранее СМИ писали о том, что глава Китая может посетить москву в конце апреля — начале мая. Журналисты утверждали, что встреча Си Цзиньпина и путина станет частью продвижения многопартийных мирных переговоров и позволит Китаю повторить свои призывы не применять ядерное оружие.

Также говорилось о том, что подготовка к визиту находится на ранней стадии, и время его проведения еще не определено. Предполагалось, что Си Цзиньпин может посетить рф в апреле или в начале мая, когда кремль будет праздновать победу во Второй мировой войне над Германией.

«Курсор» сообщал о том, что пресс-секретарь президента рф дмитрий песков сказал, владимир путин готов к переговорам с лидерами Германии и Франции, но последнее время никаких инициатив с их стороны не было. По его словам, кремлевский диктатор «был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь россии достичь собственных целей теми или иными путями». Он подчеркнул, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно заявляли, что «продолжат общаться с путиным, чтобы искать какие-то пути и выходы из ситуации». Однако в последнее время, несмотря на готовность путина, она не выходят с ним на связь.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!