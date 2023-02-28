Путин готов к переговорам с лидерами Германии и Франции, но те не выходят с ним на связь – песков

Путинист заявил, что в Киеве есть люди, с которым можно вести переговоры.

Пресс-секретарь президента *рф дмитрий песков сказал, владимир путин готов к переговорам с лидерами Германии и Франции, но последнее время никаких инициатив с их стороны не было.

Об этом сообщает пропагандистское издание «Известия».

Песков заявил, что кремлевский диктатор «был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь россии достичь собственных целей теми или иными путями».

«Предпочтительно мирными, за столом переговоров, но когда это невозможно, и военными путями, то, что мы видим сейчас», – сказал он.

По словам пресс-секретаря, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно заявляли, что «продолжат общаться с путиным, чтобы искать какие-то пути и выходы из ситуации». Однако в последнее время, несмотря на готовность путина, она не выходят с ним на связь.

«Не было никаких запросов, ориентировок или проработок возможных сроков такого разговора», – добавил он.

Также песков сказал, что до сих пор есть силы, с которыми россия может вести переговоры.

«Часть этих сил, пусть небольшая, до сих пор находится в Киеве, часть — за его пределами. Кто-то из них в россии. К примеру, виктор медведчук как раз относится к таким силам, у него есть свои сторонники, пусть их и не так много, как хотелось бы», – поделился он.

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