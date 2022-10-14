Беларусь готовится к мобилизации — СМИ

Власти Беларуси, вероятно, готовятся к экскалации на границе с Украиной.

По словам анонимных источников, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение провести скрытую мобилизацию в Беларуси, чтобы доукомплектовать боевые части.

Об этом пишет издание «Наша Ніва».

Сообщается, что мобилизация в РБ будет проводиться под видом проверки боеспособности и вызова военнообязанных на сборы, которые в народе называют «набор в партизаны». При этом, на первом этапе намерены призывать мужчин среди сельського населения.

«Набор до 2 000 человек говорил бы о доукомплектации отдельных частей под узкие боевые задачи, например, артиллерийские», — заявил «Нашай Ніве» офицер Вооруженных сил Беларуси.

По его словам, тревогу нужно будет бить, если цифра мобилизованных перевалит за 5 000 человек.

«Это будет означать создание ударной группировки на каком-то направлении. Если перевалить за 10 000 — несколько группировок», — отметил офицер.

Источники заявили, что сейчас делается упор на те военно-учетные специальности, дефицит которых имеется в российской армии.

Ранее Курсор писал, что Беларусь ввела режим «контртеррористической операции». Беларусь опасается наступления из соседних стран.

Также в Беларуси пожаловались на Украину: «Испытываем на себе давление». В Беларуси заявили, что Украина подорвала пограничные мосты.

Сообщалось, что Беларусь обвинила Украину в подготовке нападения. Украинскому послу в Беларуси вручили ноту из-за якобы подготовки нападения со стороны Украины – МИД Украины.

Кроме этого, Лукашенко впервые подтвердил участие Беларуси в войне в Украине. Он сказал, что «в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие».

Как сообщал Курсор, беларусь с самого начала полномасштабного вторжения предоставляет российской федерации свои территории для нанесения ракетных обстрелов по территории Украины. Однако официально вступать в войну самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко не станет. Таким мнением поделился руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Курсор писал, что директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь заявил, что один из самых больших вызовов войны после того, как президент рф владимир путин объявил о мобилизации в рф — открытие второго фронта со стороны Беларуси.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!