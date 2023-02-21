Путин выступает перед федеральным собранием: главные тезисы о войне в Украине (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Диктатор заявил, что война в Украине началась год назад «ради защиты людей».

Сегодня, 21 февраля, российский президент владимир путин* обратился к федеральному собранию со своим выступлением, главной темой которого стала так называемая «спецоперация» в Украине.

Свою речь глава кремля начал с того, что в рф сейчас непростое время, но он делал все, чтобы якобы решить военный конфликт мирным путем, но за спиной рф готовился совершенно другой сценарий. Это Запад развязал войну, а рф использует свою силу, чтобы ее остановить.

По его словам, война на территории Украины началась год назад «ради защиты людей и ликвидации угрозы неонацистского режима». Не обошлись и без заявлений о том, что Украиной руководят извне, а «киевский режим» намеренно затягивал время и отказывался от переговорного процесса, чтобы усилить атаки на Донбассе по мирным гражданам.

Пытаясь оправдаться на свой террор на территории Украины, российский диктатор заявил, что рф не воюет с простым народом, он просто стал «заложником киевских и западных властей», заявив, что украинцев готовили «на заклинание и и превратили в расходный материал».

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«Курсор» писал ранее, что путинский режим начал рушится, особенно на фоне неудач, которые терпит российская армия на фронте в Украине. Политические элиты страны-агрессора понимают, что президент сем себя загнал в угол и тянет всех ко дну.