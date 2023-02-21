Экс-сотрудник КГБ заявил, что элиты рф хотят «слить» путина

По его словам, у российского диктатора есть один простой выход, но с плохим для него концом.

Путинский режим начал рушится, особенно на фоне неудач, которые терпит российская армия на фронте в Украине. Политические элиты страны-агрессора понимают, что президент сем себя загнал в угол и тянет всех ко дну.

Об этом «24 каналу» заявил экс-сотрудник КГБ и российской разведки сергей жирнов.

По его словам, у главы кремля сейчас много проблем, но несмотря на это, у нее еще есть выход со своего тупика, он простой, но с плохим для него концом. А заключается он в том, что российскому диктатору достаточно заявить о том, что он выводит свои войска из Украины и заканчивает войну. Это решение будет для него не приятным, но любые другие, от кого бы они не исходили, не помогут путину.

Представители российской элиты понимают, что президент загнан в угол и могут начать его «сливать», потому что это единственный для них шанс удержаться на плаву. Они могут повесить на него всех собак, заявив, что на них оказывалось большое давление.

«Курсор» писал ранее, что в СМИ давно распространяется информация, что президент российской федерации владимир путин серьезно болен и старается избегать массового скопления людей, поэтому на встречи вместо него выезжают двойники. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказала, почему главу кремля «прячут» от общественности.

Еще мы писали, что президент россии владимир путин готовится выступить с рядом заявлений накануне годовщины вторжения в Украину. Среди них — выплаты для мобилизованных.

Напомним, западный чиновник заявил, что будущее президента рф владимира путина у власти стало менее определенным после вторжения страны в Украину. В то же время он подчеркнул, что невозможно предсказать, когда могут произойти какие-либо изменения в кремле. На Западе считают, что в преддверии годовщины вторжения рф в Украину российская элита обеспокоилась тем, что война может стать затяжной. Они боятся, что это приведет к истощению жизней и ресурсов.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!