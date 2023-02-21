Путин выступает перед федеральным собранием: главные тезисы о войне в Украине

Сегодня, 21 февраля, российский президент владимир путин* обратился к федеральному собранию со своим выступлением, главной темой которого стала так называемая «спецоперация» в Украине.

Свою речь глава кремля начал с того, что в рф сейчас непростое время, но он делал все, чтобы якобы решить военный конфликт мирным путем, но за его спиной готовился совершенно другой сценарий. По его мнению, это Запад развязал войну, а рф использует свою силу, чтобы ее остановить.

Диктатор считает, что война на территории Украины началась год назад «ради защиты людей и ликвидации угрозы неонацистского режима». Не обошлись и без заявлений о том, что Украиной руководят извне, а «киевский режим» намеренно затягивал время и отказывался от переговорного процесса, чтобы усилить атаки на Донбассе по мирным гражданам.

Пытаясь оправдаться на свой террор на территории Украины, российский диктатор заявил, что рф не воюет с простым народом, он просто стал «заложником киевских и западных властей», заявив, что украинцев готовили «на заклинание и и превратили в расходный материал».

Также путин в своем обращении продемонстрировал, что якобы заботиться об участниках «спецоперации» и семьях погибших на войне, количество которых за год превысило более 144 тысяч человек, а поэтому предложил создать специальный госфонд, оказывающий помощь ветеранам и членам семей тех, кто погиб на фронте, чтобы они были «окружены заботой и почетом».

В своей речи президент страны-агрессора попытался успокоить народ, заявив, что санкции, введенные ЕС против россии, не принесли результатов, потому что ее экономика оказалась более прочной. По его словам, рф преодолела риски и уже в 2023 году в стране ожидается солидный рост внутреннего спроса, а отечественный бизнес займет ниши ушедших западных компаний.

Не обошел глава кремля и тему предстоящих выборов, подчеркнув, что они пройдут в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических процедур, так как политические силы страны сосредоточены на том, чтобы обеспечить благополучие и безопасность народа.

Путин также заявил, что россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

«Курсор» писал ранее, что путинский режим начал рушится, особенно на фоне неудач, которые терпит российская армия на фронте в Украине. Политические элиты страны-агрессора понимают, что президент сем себя загнал в угол и тянет всех ко дну.