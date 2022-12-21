Путин выступил на коллегии минобороны: что он сказал

Президент *россии владимир путин выступил на коллегии минобороны, что он начал с минуты молчания в память о погибших российских оккупантах.
Об этом сообщает «ТАСС«.
Что сказал путин в рамках мероприятия:
- Почти все основные страны НАТО активно используют против рф активно используют свой военный потенциал.
- Задачи специальной военной операции (войны ‒ прим.ред.) выполнят, на всех российских территориях обеспечат безопасностью
- Возможности армии рф увеличиваются с каждым днем, этот процесс будет наращивать.
- Военные рф на фронте действуют мужественно и стойко;
- Солдаты рф сражаются так же, как в войну 1812 года, Первую мировую войну и Великую отечественную;
- Война обозначила вопросы, над которыми нужно поработать, в том числе это вопросы обеспечения связью;
- Опыт войны должен стать основой для совершенствования боевой учебы;
- Нужно в реальных боевых условиях проверять ТТХ военной техники, что-то работает отлично, что-то требует доработки;
- Рф будет поддерживать и совершенствовать боеготовность своей ядерной триады, это основа баланса сил в мире;
- Межконтинентальные ракеты «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время;
- Путин поставил задачу повысить боевые возможности вкс рф;
- Беспилотники вс рф нужно интегрировать в единую сеть, находиться в отделениях и ротах;
- Нужно насытить войска всем необходимым, от современных аптечек до прицелов, на поле боя не может быть мелочей;
- Нет никаких ограничений по финансированию вс рф, страна дает армии «все, что просят»;
- Нужно расширять арсенал современных ударных средств в вс рф;
- Из 300 тыс. мобилизованных половина проходит подготовку на полигонах, это достаточный резерв;
- Минобороны следует внимательно относиться к гражданским инициативам и учитывать критику, даже эмоциональную;
- Сила рф всегда была в единстве армии и народа, так будет и сегодня.
«Курсор» сообщал, что в кремле прокомментировали визит Зеленского в США.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!