Путин выступил на коллегии минобороны: что он сказал

Президент *россии владимир путин выступил на коллегии минобороны, что он начал с минуты молчания в память о погибших российских оккупантах.

Об этом сообщает «ТАСС«.

Что сказал путин в рамках мероприятия:

Почти все основные страны НАТО активно используют против рф активно используют свой военный потенциал.

Задачи специальной военной операции (войны ‒ прим.ред.) выполнят, на всех российских территориях обеспечат безопасностью

Возможности армии рф увеличиваются с каждым днем, этот процесс будет наращивать.

Военные рф на фронте действуют мужественно и стойко;

Солдаты рф сражаются так же, как в войну 1812 года, Первую мировую войну и Великую отечественную;

Война обозначила вопросы, над которыми нужно поработать, в том числе это вопросы обеспечения связью;

Опыт войны должен стать основой для совершенствования боевой учебы;

Нужно в реальных боевых условиях проверять ТТХ военной техники, что-то работает отлично, что-то требует доработки;

Рф будет поддерживать и совершенствовать боеготовность своей ядерной триады, это основа баланса сил в мире;

Межконтинентальные ракеты «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время;

Путин поставил задачу повысить боевые возможности вкс рф;

Беспилотники вс рф нужно интегрировать в единую сеть, находиться в отделениях и ротах;

Нужно насытить войска всем необходимым, от современных аптечек до прицелов, на поле боя не может быть мелочей;

Нет никаких ограничений по финансированию вс рф, страна дает армии «все, что просят»;

Нужно расширять арсенал современных ударных средств в вс рф;

Из 300 тыс. мобилизованных половина проходит подготовку на полигонах, это достаточный резерв;

Минобороны следует внимательно относиться к гражданским инициативам и учитывать критику, даже эмоциональную;

Сила рф всегда была в единстве армии и народа, так будет и сегодня.

«Курсор» сообщал, что в кремле прокомментировали визит Зеленского в США.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!