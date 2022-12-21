В кремле прокомментировали визит Зеленского в США

Сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправился с визитом в США.

В кремле* заявили, что ничего хорошего из поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в не выйдет и что Россия не видит никаких шансов на мирные переговоры с Киевом.

Об этом заявил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, сообщает The Jerusalem Post.

По его словам, продолжение поставок западного оружия в Украину приведет к «углублению» конфликта, а это может иметь неприятные последствия для Киева.

«Поставки вооружений продолжаются и номенклатура поставляемых вооружений расширяется. Все это, безусловно, ведет к обострению конфликта. Это не сулит Украине ничего хорошего», — сказал Песков.

На вопрос, ожидали ли в москве, что от поездки Зеленского может произойти что-то позитивное, песков ответил: «Нет».

Зеленский должен встретиться с президентом США Джо Байденом и лидерами Конгресса в рамках своей первой зарубежной поездки с тех пор, как 24 февраля москва начала войну против Украины.

Во время его визита Соединенные Штаты также намерены одобрить поставку в Украину передовых ракетных комплексов Patriot в рамках последнего многомиллиардного пакета военной поддержки Киева.

Ранее Курсор писал, что Байден сделал официальное заявление касаемо приезда Зеленского в США. Появилось официальное подтверждение того, что Зеленский сегодня посетит Вашингтон, это будет его первый зарубежный визит с начала войны.

Наша редакция писала, что озвучены новые детали касаемо приезда Зеленского в США. В Белом доме опровергли, что Байден будет оказывать давление на Зеленского, чтобы добиться дипломатического прекращения войны.

Кроме этого, Нэнси Пелоси опубликовала открытое письмо Владимиру Зеленскому.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!