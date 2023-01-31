Путин выступил перед чиновниками: подробности

Президент *рф владимир путин по итогам заседания Госсовета дал ряд поручений российским чиновникам.

Об этом сообщает «ТАСС».

Перечень поручений:

Минобрнауки россии разработать и включить в образовательные программы высшего образования курс «Основы российской государственности»;

Росмолодежи разработать совместно с Минпросвещения россии, Минобрнауки россии и представить концепцию проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов в россии в 2023 году;

Важно продумать возможность создания общественных центров помощи находящимся в трудной жизненной ситуации гражданам;

Нужно представить предложения по реализации дополнительных льготных ипотечных программ для молодежи, в том числе для молодых специалистов, молодых семей;

Следует увеличить выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий;

Необходимо до 1 декабря принять Стратегию реализации молодежной политики до 2030 года;

Нужно подготовить меры, которые помогли бы повысить привлекательность госслужбы среди молодых людей;

Следует подготовить программу по профилактике преступлений среди молодежи.

Ранее «Курсор» сообщал, что путин неизлечимо болен раком, как утверждает глава украинской разведки.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!