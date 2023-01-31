Путин неизлечимо болен раком ‒ украинская разведка

Глава главного управления разведки Украины Кирилл Буданов прокомментировал состояние здоровья президента *россии владимира путина.

Об этом сообщает The Washington Post.

По словам Буданова, в рф есть люди, с которыми просто сотрудничать и которые осознают, что их страна должна быть другой. Он утверждает, что кремль должен опасаться в своей среде.

«На этой территории действительно есть люди, с которыми очень легко работать, люди, которые понимают, что россия должна быть другой. И мы поддерживаем таких людей», ‒ сказал руководитель разведки.

Буданов повторил, что кремлевский диктатор неизлечимо болен раком и имеет многочисленных двойников.

«Это открытый вопрос, настоящий ли это путин сейчас», ‒ добавил он.

Также он убежден, что угрозы кремля касаемо применения ядерного оружия ‒ лишь «тактика устрашения».

«россия ‒ страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Простите, но этого не произойдет. Задача ядерного удара приведет не просто к военному поражению россии, а к коллапсу россии. И они это хорошо знают», ‒ подчеркивает он.

Помимо этого Буданов прокомментировал потенциальное наступление на Украины со стороны Беларуси. Он считает, что это маловероятно и может свидетельствовать о намерении отвлечь и разделить силы обороны. Также он добавил, что нужно «сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой».

Ранее террорист и бывший офицер фсб рф игорь гиркин (стрелков) рассказал, как отличить настоящего путина от двойников.

Также «Курсор» сообщал, что популярный российский поисковик блокирует изображение путина по запросу «бункерный дед».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!