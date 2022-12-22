Путин выступил перед журналистами: главные заявления

Президент *россии владимир путин пообщался с журналистами после заседания Государственного совета по вопросам молодежной политики.

Об этом сообщает издание «ТАСС«.

В частности, диктатор высказался об итогах 2022 года, который, как он считает, россия прошла «достаточно уверенно», в силу чего у него нет «никаких озабоченностей».

«Идеальные ситуации — только в планах, на бумаге, всегда чего-то хочется большего. Государственные финансы устойчивые, здесь тоже нет никаких настораживающих моментов», – заявил путин.

По словам президента, повышение интенсивности военных действий провоцирует неоправданные потери. Он утверждает, что ресурсы стран Запада «не находятся на грани исчерпания, на Украину поступает в основном советское вооружение, мы все это повыбивали, повыжгли, вот эта техника близка к исчерпанию».

Агрессор высказался об украинском ВПК, который, как он утверждает, если не обнулился, то стремительно к этому движется». В россии же наоборот ВПК только якобы растет.

«Мы пощелкаем и Patriot. Это достаточно старая система и не работает так, как наша С-300», – сказал путин и добавил, что ежедневно встречается с военными.

По словам российского лидера, его страна не будем «разбрасывать деньги налево и направо». Он считает нехорошим явлением наличие инфляции в россии, но его успокаивает то, что она якобы меньше, чем в зарубежных странах. По итогам уходящего года показатель превысят 12%, утверждает путин.

В беседе с журналистами он анонсировал подписание в понедельник-вторник, 26-27 декабря, указа об ответных мерах на потолок цен на нефть.

«Мы ничего не теряем от этого потолка, никаких потерь нет, мы по этим ценам и продаем. Еврокомиссия навязывала нам переход на биржевое ценообразование на газ, и лично я уговаривал Брюссель это не делать. Именно сейчас это и получилось. Это попытка административного регулирования. Если это нарушит наши контракты, оставляем за собой право на ответ», – добавил оню

По мнению путина, «Северный поток» взорвали заинтересованные в транзите газа через Украину. Также диктатор рассказал, что постарается встретить Новый год в кругу близких.

«Курсор» сообщал, что Зеленский после визита в США выступил с новым обращением.

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