Путин выступил с новым обращением: что именно он сказал

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Диктатор поручил искоренить бедность и сказал, что Евросоюз «продолжает потреблять наши товары и услуги».

Президент *россии владимир путин выступил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом сообщает SVTV News. Главные тезисы, прозвучавшие из уст кремлевского диктатора: Поручено искоренить бедность, потому что «среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей».

Россия обязательно добьется восстановления новых территорий, в новых регионах будут введены общероссийские стандарты социального обеспечения.

Против рф развернули «беспрецедентную санкционную агрессии», чтобы в сжатые сроки смять российскую экономику. По мнению путина, с помощью грабежа валютных резервов Запад попытался обвалить национальную валюту и спровоцировать разрушительную инфляцию, но этот расчет «не оправдался».

Государственные финансы рф продолжают быть устойчивыми.

Россия будет придерживаться ответственной финансовой и макроэкономической политики, а также развивать страну, несмотря на внешнее давление.

Санкционное давление Запада было направлено на то, чтобы задвинуть рф на периферию мирового развития, но «мы никогда не пойдём по пути самоизоляции и автаркии».

Внешняя торговля переключается на динамичные регионы и рынки, на динамично развивающиеся страны;

Путин считает, что давление Европы привело к форсированному скачку инфляции в еврозоне. По его словам, власти ЕС уже утверждают, что политика их главного партнёра — США — прямо ведет к деиндустриализации Европы и пытаются предъявить счета по этому поводу американской стороне.

Даже на фоне санкций, за 9 месяцев текущего года поставки основных товаров из рф в страны ЕС выросли в полтора раза, что указывает на то, что Евросоюз «продолжает потреблять наши товары и услуги».

Россия ищет других, «более перспективных партнеров в активно растущих регионах мировой экономики». Диктатор упомянул об Азии, Ближнем Востоке, Латинской Америке и Африке. «Курсор» сообщал, что российский политик ответил, есть ли у путина настоящие союзники. * — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала: Рами Мадрих