Российский политик ответил, есть ли у путина настоящие союзники

Многие страны осудили российскую агрессию против Украины, но есть мировые лидеры, которые продолжают поддерживать с путиным* определенные связи. Но это не значит, что они являются для него настоящими союзниками.

Об этом сообщил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, передает «24 канал».

По его словам, некоторые высокопоставленные лица используют главу кремля, чтобы достичь своих целей. Любят президента рф только за деньги, потому что больше его любить не за что. Все это коммерческий расчет. Например, китайский лидер Си Цзиньпин сотрудничает с путиным, чтобы решить свои экономические и торговые вопросы, а вот самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не является ему союзником, он больше полувраг, но заменить его путин не может, потому что нет подходящей кандидатуры.

Российский оппозиционный политик считает, что у главы кремля нет союзников и не будет, у него даже вскоре испортятся отношения с теми людьми, которые относятся к нему нейтрально.

Что касается президента Турции Эрдогана, то как отмечает Гудков, он просто использует ситуацию, чтобы стать более влиятельным на международной арене. Он имеет с путиным определенные договоренности, но не является его партнером.

«Курсор» писал ранее, что российский оппозиционер предположил, кого боится путин и почему.