Президент *россии владимир путин выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
Об этом сообщает SVTV News.
Основные тезисы, озвученные кремлевским диктатором (некоторые из них поданы дословно):
- События в мире продолжают развиваться по негативному сценарию и переросли в масштабный кризис
- Запад поставил на кон власть над миром
- Запад в последние месяцы предпринял ряд шагов на обострение
- Перед человечеством два пути: накапливать груз проблем или найти их решение
- Я всегда верил в силу здравого смысла
- Сегодняшние события отодвинули на второй план экологические проблемы
- Запад считает, что его культура и мировоззрение должны быть универсальны. Неоколониализм Запада принял уродливые формы и переродился в желание уничтожить, «отменить» тех, кто от него отличается
- Либеральная идеология изменилась до неузнаваемости, либералы стали заявлять о том, что у открытого общества есть враги, а их свобода должна быть ограничена или уничтожена
- Любая критика в адрес Запада воспринимается как рука кремля: «Мозгами пошевелите, придумайте что-нибудь новое»
- Благодарен своим помощникам, которые нашли цитаты Достоевского и Солженицына в моей речи
- Запад забыл о принципах свободы торговли и конкуренции, когда выгоду от них начали получать страны Азии
- Запад столетиями считает других людьми второго сорта
- Запад организовал переворот в Украине в 2014 году
- США нечего предложить миру, кроме своего доминирования
- Никто никогда не сможет диктовать россии, какое общество и на каких принципах строить
- Запад не имеет право навязывать свои ценности другим
- Традиционные ценности необходимо уважать
- Многополярность – единственный шанс восстановить свою политическую субъектность
- Попытки Запада загнать всех под один шаблон обречены
- россия никогда не считала себя врагом Запада
- В 1990-х Запад фактически финансировал чеченских террористов, но после их разгрома мы всё равно хотели построить хорошие отношения
- Мы были абсолютно искренними. И что же мы получили в ответ? Получили постоянное давление и создание очагов напряженности. Цель — превратить россию в инструмент своих геополитических целей
- Они так делают всегда. Тех, кто не хочет становиться инструментов, свергают, смахивают с политической карты, уничтожают. С россией так не получится
- Мы считаем, что новый миропорядок должен быть основан на законе и праве
- Новые общие платформы сотрудничества должны находиться вне национальных юрисдикций. Переход на расчёты в национальных валютах неизбежен
- Пользу должно получать большинство, а не отдельные корпорации
- Суверенитет не означает изоляцию. Глобализм – это диктат, а интеграция – взаимовыгодное принятие решений в пользу всех
- Следует подумать о том, чтобы Совет безопасности ООН больше отражал мировое разнообразие
- Развал СССР нарушил равновесие геополитических сил, но теперь период однополярности заканчивается
- Большинство народов мира не хотят мириться с гегемонией США
- Себя я ассоциирую с низами. Отец рабочий, у мамы образования не было даже среднего
- Я всегда очень тонко чувствую пульс того, чем живет простой человек
- То, что происходит сейчас в Украине — это не изменение, эти процессы идут давно
- События в Украине дали там огромные приобретения
- Санкции не развалили экономику россии
- Заменить тех, кто уходит с нашего рынка, оказалось легко
- Мы великая страна
- Мы своих не бросили
- Меня за этот год ничего в россии не разочаровало
- Мы включили «лднр» в состав россии, потому что одни они бы не выжили
- Русские и украинцы – один народ, это исторический факт
Также «Курсор» сообщал, что путин тратил миллиарды, чтобы взять под контроль Беларусь.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!