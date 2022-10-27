Путин выступил с новым обращением: что именно он сказал

Фото: скриншот из YouTube

Диктатор утверждает, что Запад организовал переворот в Украине в 2014 году.

Президент *россии владимир путин выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщает SVTV News. Основные тезисы, озвученные кремлевским диктатором (некоторые из них поданы дословно): События в мире продолжают развиваться по негативному сценарию и переросли в масштабный кризис

Запад поставил на кон власть над миром

Запад в последние месяцы предпринял ряд шагов на обострение

Перед человечеством два пути: накапливать груз проблем или найти их решение

Я всегда верил в силу здравого смысла

Сегодняшние события отодвинули на второй план экологические проблемы

Запад считает, что его культура и мировоззрение должны быть универсальны. Неоколониализм Запада принял уродливые формы и переродился в желание уничтожить, «отменить» тех, кто от него отличается

Либеральная идеология изменилась до неузнаваемости, либералы стали заявлять о том, что у открытого общества есть враги, а их свобода должна быть ограничена или уничтожена

Любая критика в адрес Запада воспринимается как рука кремля: «Мозгами пошевелите, придумайте что-нибудь новое»

Благодарен своим помощникам, которые нашли цитаты Достоевского и Солженицына в моей речи

Запад забыл о принципах свободы торговли и конкуренции, когда выгоду от них начали получать страны Азии

Запад столетиями считает других людьми второго сорта

Запад организовал переворот в Украине в 2014 году

США нечего предложить миру, кроме своего доминирования

Никто никогда не сможет диктовать россии, какое общество и на каких принципах строить

Запад не имеет право навязывать свои ценности другим

Традиционные ценности необходимо уважать

Многополярность – единственный шанс восстановить свою политическую субъектность

Попытки Запада загнать всех под один шаблон обречены

россия никогда не считала себя врагом Запада

В 1990-х Запад фактически финансировал чеченских террористов, но после их разгрома мы всё равно хотели построить хорошие отношения

Мы были абсолютно искренними. И что же мы получили в ответ? Получили постоянное давление и создание очагов напряженности. Цель — превратить россию в инструмент своих геополитических целей

Они так делают всегда. Тех, кто не хочет становиться инструментов, свергают, смахивают с политической карты, уничтожают. С россией так не получится

Мы считаем, что новый миропорядок должен быть основан на законе и праве

Новые общие платформы сотрудничества должны находиться вне национальных юрисдикций. Переход на расчёты в национальных валютах неизбежен

Пользу должно получать большинство, а не отдельные корпорации

Суверенитет не означает изоляцию. Глобализм – это диктат, а интеграция – взаимовыгодное принятие решений в пользу всех

Следует подумать о том, чтобы Совет безопасности ООН больше отражал мировое разнообразие

Развал СССР нарушил равновесие геополитических сил, но теперь период однополярности заканчивается

Большинство народов мира не хотят мириться с гегемонией США

Себя я ассоциирую с низами. Отец рабочий, у мамы образования не было даже среднего

Я всегда очень тонко чувствую пульс того, чем живет простой человек

То, что происходит сейчас в Украине — это не изменение, эти процессы идут давно

События в Украине дали там огромные приобретения

Санкции не развалили экономику россии

Заменить тех, кто уходит с нашего рынка, оказалось легко

Мы великая страна

Мы своих не бросили

Меня за этот год ничего в россии не разочаровало

Мы включили «лднр» в состав россии, потому что одни они бы не выжили

Русские и украинцы – один народ, это исторический факт Также «Курсор» сообщал, что путин тратил миллиарды, чтобы взять под контроль Беларусь. * — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала: Рами Мадрих