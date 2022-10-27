Путин выступил с новым обращением: что именно он сказал

18:15, Сегодня
Новости СНГ
владимир путин фото
Фото: скриншот из YouTube

Диктатор утверждает, что Запад организовал переворот в Украине в 2014 году.

Президент *россии владимир путин выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Об этом сообщает SVTV News.

Основные тезисы, озвученные кремлевским диктатором (некоторые из них поданы дословно):

  • События в мире продолжают развиваться по негативному сценарию и переросли в масштабный кризис
  • Запад поставил на кон власть над миром
  • Запад в последние месяцы предпринял ряд шагов на обострение
  • Перед человечеством два пути: накапливать груз проблем или найти их решение
  • Я всегда верил в силу здравого смысла
  • Сегодняшние события отодвинули на второй план экологические проблемы
  • Запад считает, что его культура и мировоззрение должны быть универсальны. Неоколониализм Запада принял уродливые формы и переродился в желание уничтожить, «отменить» тех, кто от него отличается
  • Либеральная идеология изменилась до неузнаваемости, либералы стали заявлять о том, что у открытого общества есть враги, а их свобода должна быть ограничена или уничтожена
  • Любая критика в адрес Запада воспринимается как рука кремля: «Мозгами пошевелите, придумайте что-нибудь новое»
  • Благодарен своим помощникам, которые нашли цитаты Достоевского и Солженицына в моей речи
  • Запад забыл о принципах свободы торговли и конкуренции, когда выгоду от них начали получать страны Азии
  • Запад столетиями считает других людьми второго сорта
  • Запад организовал переворот в Украине в 2014 году
  • США нечего предложить миру, кроме своего доминирования
  • Никто никогда не сможет диктовать россии, какое общество и на каких принципах строить
  • Запад не имеет право навязывать свои ценности другим
  • Традиционные ценности необходимо уважать
  • Многополярность – единственный шанс восстановить свою политическую субъектность
  • Попытки Запада загнать всех под один шаблон обречены
  • россия никогда не считала себя врагом Запада
  • В 1990-х Запад фактически финансировал чеченских террористов, но после их разгрома мы всё равно хотели построить хорошие отношения
  • Мы были абсолютно искренними. И что же мы получили в ответ? Получили постоянное давление и создание очагов напряженности. Цель — превратить россию в инструмент своих геополитических целей
  • Они так делают всегда. Тех, кто не хочет становиться инструментов, свергают, смахивают с политической карты, уничтожают. С россией так не получится
  • Мы считаем, что новый миропорядок должен быть основан на законе и праве
  • Новые общие платформы сотрудничества должны находиться вне национальных юрисдикций. Переход на расчёты в национальных валютах неизбежен
  • Пользу должно получать большинство, а не отдельные корпорации
  • Суверенитет не означает изоляцию. Глобализм – это диктат, а интеграция – взаимовыгодное принятие решений в пользу всех
  • Следует подумать о том, чтобы Совет безопасности ООН больше отражал мировое разнообразие
  • Развал СССР нарушил равновесие геополитических сил, но теперь период однополярности заканчивается
  • Большинство народов мира не хотят мириться с гегемонией США
  • Себя я ассоциирую с низами. Отец рабочий, у мамы образования не было даже среднего
  • Я всегда очень тонко чувствую пульс того, чем живет простой человек
  • То, что происходит сейчас в Украине — это не изменение, эти процессы идут давно
  • События в Украине дали там огромные приобретения
  • Санкции не развалили экономику россии
  • Заменить тех, кто уходит с нашего рынка, оказалось легко
  • Мы великая страна
  • Мы своих не бросили
  • Меня за этот год ничего в россии не разочаровало
  • Мы включили «лднр» в состав россии, потому что одни они бы не выжили
  • Русские и украинцы – один народ, это исторический факт

Также «Курсор» сообщал, что путин тратил миллиарды, чтобы взять под контроль Беларусь.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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