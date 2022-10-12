Путин выступил с новым обращением: что он сказал

Президент *россии владимир путин сделал ряд примечательных заявлений во время пленарного заседания «Российской энергетической недели».
Об этом сообщает SVTV.
Лидер рф озвучил следующие тезисы:
- мировая экономика и ТЭК находятся в кризисе из-за отдельных участников рынка, которые занимаются подрывной деятельностью и уничтожением инфраструктуры конкурентов;
- подрыв «Северного потока» – акт международного терроризма, совершенный тем, кто желает разрыва связей между рф и Европой, и тот, кто технически способен это сделать;
- выгодоприобретатели этих взрывов кремлю «понятны»;
- ремонт «Северных потоков» возможен, но только если будет в них потребность;
- российскую сторону не допускают к обследованию ветки;
- российская федерация готова к поставкам через уцелевшую нитку, давление в ней есть, но решение остается за Европейским Союзом;
- альтернативные источники энергии – сфера, которой нужно уделять внимание, но не забегая вперед из-за политических соображений;
- ЕС навязали россии спотовое ценообразование и в итоге столкнулись с многомиллиардными убытками;
- за последний год денежная масса в Европейском Союзе выросла на триллион евро, Европа на эти средства будет перекупать газ у развивающихся стран;
- европейское благополучие в последние десятилетия во многом базируется на сотрудничестве с рф;
- руководители стран ЕС ведут курс на деиндустриализацию;
- агрессивное продвижение «зеленой повестки» привело к падению инвестиций в добычу нефти и газа;
- россия не намерена действовать вопреки здравому смыслу и осуществлять поставки энергоресурсов в те страны, которые введут потолок цен.
Также «Курсор» сообщал, что Байден высказался о возможности применения путиным ядерного оружия.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!