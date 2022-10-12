Путин выступил с новым обращением: что он сказал

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Диктатор утверждает, что подрыв «Северного потока» является актом международного терроризма.

Президент *россии владимир путин сделал ряд примечательных заявлений во время пленарного заседания «Российской энергетической недели». Об этом сообщает SVTV. Лидер рф озвучил следующие тезисы: мировая экономика и ТЭК находятся в кризисе из-за отдельных участников рынка, которые занимаются подрывной деятельностью и уничтожением инфраструктуры конкурентов;

подрыв «Северного потока» – акт международного терроризма, совершенный тем, кто желает разрыва связей между рф и Европой, и тот, кто технически способен это сделать;

выгодоприобретатели этих взрывов кремлю «понятны»;

ремонт «Северных потоков» возможен, но только если будет в них потребность;

российскую сторону не допускают к обследованию ветки;

российская федерация готова к поставкам через уцелевшую нитку, давление в ней есть, но решение остается за Европейским Союзом;

альтернативные источники энергии – сфера, которой нужно уделять внимание, но не забегая вперед из-за политических соображений;

ЕС навязали россии спотовое ценообразование и в итоге столкнулись с многомиллиардными убытками;

за последний год денежная масса в Европейском Союзе выросла на триллион евро, Европа на эти средства будет перекупать газ у развивающихся стран;

европейское благополучие в последние десятилетия во многом базируется на сотрудничестве с рф;

руководители стран ЕС ведут курс на деиндустриализацию;

агрессивное продвижение «зеленой повестки» привело к падению инвестиций в добычу нефти и газа;

россия не намерена действовать вопреки здравому смыслу и осуществлять поставки энергоресурсов в те страны, которые введут потолок цен. Также «Курсор» сообщал, что Байден высказался о возможности применения путиным ядерного оружия. * – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала: Рами Мадрих