Путин выступил с новым заявлением: что он сказал

Президент *россии владимир путин провел встречу с Советом по правам человека, в рамках чего сделал ряд заявлений.

Об этом сообщает SVTV News.

Диктатор заявил, что с первого дня войны Валерий Фадеев (Председатель Совета при президенте рф по развитию гражданского общества и правам человека и по совместительству советник президента российской федерации) и большинство членов Совета заняли четкую гражданскую позицию. Совет начал разъяснять «истинные причины и необходимость проведения специальной военной операции», бороться «с откровенным расизмом и агрессивной русофобией, с наглой ложью и подлыми, без всякого преувеличения, подлыми подделками, которые распространяются зарубежными СМИ».

По словам путина, Совет разоблачает некие преступления нацистского режима, который якобы утвердился в Украине. Он обвинил мировое сообщество в игнорировании прав жителей Донбасса в течение 8 лет. Президент утверждает, что Совет неоднократно направлял данные в международные институты, которые должны обеспечивать и поддерживать права человека, но «они делали вид, будто все они разом ослепли или оглохли».

После начала войны в Украине, по словам путина, СПЧ ООН, Совет Европы, другие правозащитные организации «внезапно прозрели и беззастенчиво стали демонстрировать свою циничную ангажированность». Путин утверждает, что рф отказалась от членства в ряде этих организаций, потому что они не справляются со своими уставными задачами.

По мнению путина, с помощью доктрины прав человека пытаются разрушить суверенитет государств, оправдать западное политическое, финансово-экономическое и идеологическое доминирование.

«Считаю важным, чтобы обновленный Совет продолжал вносить свой вклад в реализацию стоящих перед страной и обществом задач, работать настойчиво, смело, поднимать проблемы, которые волнуют людей, и вместе с органами власти добиваться их решения. Время, действительно, непростое, и ваше мнение, ваша позиция, ваши публичные выступления, заявления должны быть, конечно, выверенными, работать на объединение общества», – добавил путин.

«Курсор» сообщал, какие территории Украина может освободить к Новому году.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!