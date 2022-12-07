Эксперт рассказал, какие территории Украина может освободить к Новому году

По словам полковника запаса ВСУ и военного эксперта Романа Свитана, армия Украины владеет стратегическим превосходством на поле боя. По его мнению, к Новому году украинские военные могут освободить территории Херсонской и Запорожской областей, которые сейчас оккупированы россиянами.

Об этом эксперт заявил в комментарии 24 каналу.

Свитан заявил, если будет нанесен успешный удар по Крымскому мосту, то россияне, находящиеся в Херсонской области и Крыму, окажутся в «котле». Он добавил, что украинские военные могут наносить удары по логистической цепочке между Херсонской областью и Крымом.

По словам эксперта, ВСУ может начать освобождать территории Запорожской, Херсонской областей и, возможно, Крым еще до Нового года. Он считает, что в течение декабря ВСУ могут подойти к Крыму.

Эксперт считает, что одно из направлений, куда могут направиться украинские военные, — Счастье. Он добавил, если это произойдет, то ВСУ может освободить север Луганской области и выйти на Луганск.

Ранее Курсор писал, что у Владимира Зеленского рассказали, чем для рф закончится война в Украине. Советник руководителя Офиса президента назвал единственные результаты «спецоперации».

Курсор сообщал, что Служба безопасности Украины перехватила телефон разговор военного из рф о сокрытии российским командованием причин гибели мобилизованных перед новой волной мобилизации.

Еще мы писали, что наступление войск рф вокруг Бахмута, несмотря на значительные потери россиян, может указывать на то, что взятие Бахмута стало, прежде всего, символической политической целью для россии.

Напомним, что специалисты в военном деле проанализировали план полномасштабного вторжения рф в Украину и заявили, что он оказался провальным из-за чрезмерной секретности. В него не посвятили даже военное руководство страны.