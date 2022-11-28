Оппозиционер назвал условие, при котором в рф может произойти революция

После вторжения российской федерации* на территорию Украины и постоянных провалов ее армии на фронте, уровень недовольства населения в стране начал увеличиваться. Российский политолог и общественный деятель Аббас Галлямов считает, что для «верхушки» власти это не пройдет бесследно и если она не изменит свои стратегии, то в россии назреет революция.

Такими мнением он поделился с «24 каналом».

По словам эксперта, вопрос назревания бунта остается актуальным, потому что россияне не удовлетворены действиями власти. Но это не значит, что революция пройдет в ближайшее время. Но она возможна, ведь есть значительное количество социальных групп, которые не удовлетворены статус-кво, и если они оказываются сильнее консервативных групп, то в конце концов рф не избежать переворота.

Аббас Галлямов предполагает, что российские элиты могут убедить владимира путина не выдвигать свою кандидатуру на следующий срок, они найдут подходящего преемника главе кремля, который запустит реформы, позволяющие снизить уровень недовольства общественности и тем самым избежать революции. Такой вариант тоже не стоит исключать.

«Курсор» писал ранее, что недовольство режимом путина растет в рф, но люди пока не готовы выходить на протесты, чтобы сменить представителей правящей «верхушки». Однако, как считает председатель ГУР Украины Андрей Черняк, есть вероятность того, что в россии может подняться улица.