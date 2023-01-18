Путин выступил с новым заявлением о войне: что именно он сказал

Президент *рф владимир путин во время своего визита в Санкт-Петербург заявил, что «существуют все основания считать нынешние власти Украины неонацистским режимом».

Об этом сообщает «ТАСС».

«Также существуют основания помогать с помощью вооруженных сил тем людям, которые считают себя частью русской культуры, носителями русского языка и дорожат этим. Мы не можем их не защищать», ‒ сказал он.

По мнению кремлевского диктатора, победа россии в этой войне «неизбежна», потому что она основана на «сплоченности российского народа, героизме бойцов специальной военной операции (война ‒ прим.ред.) и работе ОПК».

Уверенность в победе путину вселяет то, что российская оборонная промышленность ежегодно выпускает ракет ПВО столько же, сколько все остальные производители в мире. Президент рф добавил, что в данный момент количество боевой техники увеличивается, и потребности у вс рф возрастают.

Ранее мы рассказывали, что министр иностранных дел сергей лавров сравнил россиян с евреями, а Запад – с Гитлером и Наполеоном. По его словам, в свое время почти вся Европа была мобилизована Наполеоном против Российской империи, а также Гитлером против Советского Союза.

Лавров считает, что сейчас практически все европейцы, входящие в НАТО и ЕС, имеют одну задачу ‒ некое окончательное решение «российского вопроса». Он это сравнил с лидером нацистской Германии и его окончательным решением «еврейского вопроса».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.