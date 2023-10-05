Путин выступил с новыми абсурдными заявлениями: Протрите глаза

По словам диктатора, россия якобы не начинала войну в Украине. Тем не менее путин верит, что его страна сможет ее закончить.

Президент *россии владимир путин выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Об этом сообщает российское пропагандистское издание SHOT.

Кремлевский диктатор традиционно повторил антизападные нарративы, в очередной раз заявив, что россия якобы не начинала войну в Украине.

Так, по словам путина, перед россиянами стоит задача построения нового мира. Он полагает, что рф якобы может внести существенный вклад в новое устройство мира.

"Но нашу готовность некоторые поняли превратно – как покорность. Слышать россию никто не собирался, самонадеянность Запада просто зашкаливала", – заявил он.

Президент государства-агрессора заявил, что для решения глобальных проблем требуются коллективные усилия, а из-за эгоизма и самомнения человечество может оказаться в тупике.

В очередной раз раскритиковав западные страны, путин сказал, что их состояние они в существенной степени якобы достигли благодаря "ограблению всей планеты и бесконечной экспансии". Также он заявив, что любые страны, которые начинают вести независимую политику, якобы становятся для Запада такими, которых нужно устранить.

"россия не начинала войну на Украине, а пытается ее закончить", – сказал он.

Кроме этого, в ходе мероприятия президент рф решил поделиться своими "свежими" размышлениями о цивилизационном пути. По его словам, для россиян понятия "цивилизация" является многогранным, а также они якобы считают, что все цивилизации являются равноправными.

"Человечество движется не к фрагментации и блоковому противостоянию, а наоборот – к синергии. Многообразие мира должно быть фундаментом всеобщего развития, ничего навязывать нельзя. Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми странами, но к жесткому противодействию тем, кто выступает за диктатуру", – сказал путин.

Также "Курсор" сообщал, что Зеленский назвал год, когда россия сможет атаковать Балтию и другие страны

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!