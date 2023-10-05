Под угрозой находятся не только те страны, с которыми граничит российская федерация.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если произойдет заморозка войны, то *рф сможет восстановить военные силы для нового акта агрессии.

Об этом он сообщил в Испании в ходе выступления на третьем саммите Европейского политического сообщества, транслировавшегося в Facebook.

По мнению украинского лидера, если это произойдет, то критически опасным будет 2028 год. Угрозу он прогнозирует для Балтии и других стран, на территории которых присутствуют российские контингенты.

Зеленский утверждает, что сейчас в москве происходит рассмотрение разных сценариев на ближайшие годы. Один среди них является особенно опасным – если войну в Украине "поставят на паузу", то в 2028 году произойдет новый критический момент.

Информация украинской разведки гласит, что если дать путину "адаптироваться сейчас", то спустя 5 лет он восстановит разбитый Силами обороны Украины военный потенциал.

"У россии будет достаточно силы атаковать страны, которые в фокусе российской экспансии. Кроме Украины, это точно страны Балтии, и точно те страны, на территории которых присутствуют российские контингенты. Это четкая информация от нашей разведки, и мы сигнализируем вам об этом", – заявил Зеленский.

Президент добавил, что россия находится в поиске возможностей для заморозки ситуации, адаптации и продолжения своей агрессивной политики.

Также "Курсор" сообщал, что легион «Свобода россии» показал кадры очередного рейда в белгородской области рф.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!