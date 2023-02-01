Путин выступил с новыми заявлениями: не обошлось без Украины

Президент *россии владимир путин выступил на совещании по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных регионах и в результате ЧС.
Об этом сообщает ТАСС.
Основные тезисы:
- Ликвидировать саму возможность обстрела украинцами приграничных регионов рф — приоритетная задача;
- Нужно отремонтировать или возместить потерю из-за обстрелов со стороны Украины домов и имущества в приграничных регионах рф;
- Льготная ипотека под 2% в новых регионах рф (оккупированные территории Украины – прим.ред.) должна послужить развитию стройки, повысить темпы восстановления городов и поселков;
- Государство всегда будет помогать тем, кто попал в беду, чтобы люди не оставались один на один с проблемами;
- Помощь гражданам не должна вязнуть в бюрократии;
- Нужно поблагодарить все регионы рф, помогающие восстанавливать новые территории (оккупированные территории Украины – прим.ред.).
Ранее «Курсор» сообщал, что путин начал войну, потому что очень испугался, как полагает бывший российский разведчик.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!