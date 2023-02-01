Путин выступил с новыми заявлениями: не обошлось без Украины

16:46, Сегодня
Новости СНГ, Политика
владимир путин фото
Фото: скриншот из YouTube

Диктатор вспомнил об оккупированных украинских территориях и других темах.

Президент *россии владимир путин выступил на совещании по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных регионах и в результате ЧС.

Об этом сообщает ТАСС.

Основные тезисы:

  • Ликвидировать саму возможность обстрела украинцами приграничных регионов рф — приоритетная задача;
  • Нужно отремонтировать или возместить потерю из-за обстрелов со стороны Украины домов и имущества в приграничных регионах рф;
  • Льготная ипотека под 2% в новых регионах рф (оккупированные территории Украины – прим.ред.) должна послужить развитию стройки, повысить темпы восстановления городов и поселков;
  • Государство всегда будет помогать тем, кто попал в беду, чтобы люди не оставались один на один с проблемами;
  • Помощь гражданам не должна вязнуть в бюрократии;
  • Нужно поблагодарить все регионы рф, помогающие восстанавливать новые территории (оккупированные территории Украины – прим.ред.).

Ранее «Курсор» сообщал, что путин начал войну, потому что очень испугался, как полагает бывший российский разведчик.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.