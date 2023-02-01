Путин выступил с новыми заявлениями: не обошлось без Украины

Диктатор вспомнил об оккупированных украинских территориях и других темах.

Президент *россии владимир путин выступил на совещании по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных регионах и в результате ЧС.

Об этом сообщает ТАСС.

Основные тезисы:

Ликвидировать саму возможность обстрела украинцами приграничных регионов рф — приоритетная задача;

Нужно отремонтировать или возместить потерю из-за обстрелов со стороны Украины домов и имущества в приграничных регионах рф;

Льготная ипотека под 2% в новых регионах рф (оккупированные территории Украины – прим.ред.) должна послужить развитию стройки, повысить темпы восстановления городов и поселков;

Государство всегда будет помогать тем, кто попал в беду, чтобы люди не оставались один на один с проблемами;

Помощь гражданам не должна вязнуть в бюрократии;

Нужно поблагодарить все регионы рф, помогающие восстанавливать новые территории (оккупированные территории Украины – прим.ред.).

Ранее «Курсор» сообщал, что путин начал войну, потому что очень испугался, как полагает бывший российский разведчик.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!