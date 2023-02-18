Путин выступит с громким заявлением в годовщину вторжения в Украину: британская разведка выяснила подробности

Речь российского президента последует после того, как военные предоставили ему некий отчет.

Президент *россии владимир путин готовится выступить с рядом заявлений накануне годовщины вторжения в Украину. Среди них — выплаты для мобилизованных.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

По данным британских разведчиков, выступление путина последовало после предоставления отчета лидера российской парламентской группы Андрея Турчака, занимающегося так называемой «специальной военной операцией» в Украине.

«Эта проблема, вероятно, станет более актуальной, если будет иметь место дальнейшая мобилизация (явная или неявная). Путин вполне может коснуться этих вопросов в своем обращении к нации 21 февраля 2023 года», — говорится в сообщении.

Также в британском оборонном ведомстве утверждают, что кремлю становится все труднее оградить население от войны в Украине. Российский опрос, проведенный в декабре 2022 года, показал, что у 52% были друзья или родственники, которые участвовали в так называемой «специальной военной операции».

Накануне западный чиновник заявил, что будущее президента рф владимира путина у власти стало менее определенным после вторжения страны в Украину. В то же время он подчеркнул, что невозможно предсказать, когда могут произойти какие-либо изменения в кремле. На Западе считают, что в преддверии годовщины вторжения рф в Украину российская элита обеспокоилась тем, что война может стать затяжной. Они боятся, что это приведет к истощению жизней и ресурсов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!