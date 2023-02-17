Будущее путина у власти стало менее определенным — западный чиновник

Будущее президента рф владимира путина у власти стало менее определенным после вторжения страны в Украину, заявил западный чиновник и добавил, что невозможно предсказать, когда могут произойти какие-либо изменения в кремле.

Об этом сообщает Reuters.

По мере приближения первой годовщины российского вторжения в Украину некоторые представители российской элиты опасаются, что война затянется, что приведет к истощению жизней и ресурсов, а надежды путина на восстановление своей репутации в рф рухнули.

По словам пяти высокопоставленных российских источников, он остается у власти в безопасности. Чиновник сказал, что путин был в гораздо более стабильном политическом ландшафте год назад, прежде чем он начал то, что москва называет «специальной операцией» в Украине, но теперь это было более неопределенно.

«Люди говорят о преемственности так, как не говорили год назад. Но в таком месте, как Россия, нет четкого пути к переменам», — сказал анонимный западный чиновник.

Чиновник сказал, что трудно представить, чтобы путин проиграл президентские выборы в рф, которые должны состояться в 2024 году, если бы он баллотировался. Он добавил, что, хотя во время конституционных изменений в 2020 году они считали, что путин останется у власти до 2030-х годов, сейчас это кажется менее вероятным.

Ранее Курсор писал, что российский депутат заявил, что путин звонит ему по ночам. По словам политика, его это «вполне устраивает».

Кроме этого, в ISW объяснили, зачем рф манипулировала темой переговоров с Украиной. В декабре 2022 года российская федерация* подавала сигналы о готовности якобы провести мирные переговоры с представителями украинской власти. Но при этом в кремле продолжали соблюдать свои максималистские цели по захвату Украины.

Курсор сообщал, что по словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Черняка, нового масштабного наступления со стороны рф на годовщину войны с Украиной не будет, агрессор не имеет на это ресурсов.

Еще мы писали, что скорее всего украинская армия в 2023 году будет идти в контрнаступление на юге с центром в Мелитополе.

Сообщалось, что у Зеленского рассказали, как должна закончиться война против россии.

Напоминаем, что россия избрала новую тактику для войны в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!