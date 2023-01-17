Путин выступит с важным заявлением о войне в Украине

Диктатор выступит во время мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

Член оккупационных властей Запорожской области Владимир Рогов анонсировал выступление президента *россии владимира путина.

Об этом сообщает Telegram-канал «Киевская правда».

Рогов утверждает, что кремлевский диктатор сделает важное заявление по ситуации в Украине во время мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

«Курсор» сообщал, что в СНБО Украины предположили, в какую страну россия хочет вторгнуться в будущем.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!