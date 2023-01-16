В какую страну россия хочет вторгнуться в будущем ‒ СНБО Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что Казахстан может стать следующей страной, куда *россия намерена вторгнуться.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

«На сегодняшний день Казахстан — это следующая страна, в которую будет иметь большое желание российская современная террористическая группировка для захвата. Но я не могу сказать, что сейчас они слишком активны», ‒ сказал он.

Ранее Данилов назвал дату, когда россия может повторить наступление.

Также «Курсор» сообщал, что рф готовит вторжение в еще одну страну.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!