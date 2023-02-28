Путин заявил о попытках активизировать в россии сепаратизм и ксенофобию: подробности

Диктатор сказал, что в рф пытаются активизировать «всю эту мразь».

Президент *россии владимир путин выступил на заседании коллегии ФСБ, где призвал противостоять попыткам активизировать в рф «всю эту мразь», использующую сепаратизм и ксенофобию.

Об этом сообщает издание «ТАСС».

Главные тезисы, прозвучавшие из уст кремлевского диктатора:

ФСБ должна особенным образом контролировать российско-украинскую границу и разместить там заслон для диверсионных групп, а также реагировать на активизацию разведывательных действий Запада против рф.

Путин призвал ФСБ жестче бороться с коррупцией, внимательно следить за реализацией ГОЗ (Государственный оборонный заказ) и освоением бюджета;

Усиление террористической угрозы в рф, как полагает путин, обусловлено действиями Киева и Запада, который использует своих «старых друзей».

ФСБ поручено особо следить за работой предприятий ОПК (Оборонно-промышленный комплекс) и местами массового скопления людей.

Спецслужбы выполняла сложные и нестандартные задания на протяжении войны, в том числе в тылу. Также путин считает, что ФСБ и дальше нужно помогать армии оккупантов в решении различных задач, в том числе по контрразведке.

Путин поручил ФСБ пресекать деятельность тех, кто желает раскола россии. Руководству ФСБ следует дополнительно поддерживать погибших на фронте в Украине сотрудников службы.

Армия рф, ФСБ и другие спецслужбы получили «бесценный боевой опыт» в ходе войны, который необходимо использовать для укрепления безопасности.

Доверие жителей Донбасса якобы является самой надежной опорой для кремля на этих территориях.

Систему пропуска беженцев через границу рф и Украины нужно усовершенствовать.

Диктатор призвал спецслужбы пресекать использование соцсетей для вовлечения в экстремистские действия.

Также путин заявил, что идут попытки активизировать в россии «всю эту мразь», использующую сепаратизм и ксенофобию. Он призвал противостоять этому.

Ранее директор ЦРУ сказал, что путин ощутит последствия, когда гробы пойдут в беднейшие регионы рф.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!