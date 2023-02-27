Путин ощутит последствия, когда гробы пойдут в беднейшие регионы рф — ЦРУ

По словам Уильяма Бернса, глава кремля уже дал понять, что у него нет сострадания и ему плевать на человеческие жертвы.

Российский диктатор владимир путин* недооценивает решимость США поддерживать Украину.

Об этом в интервью CBC News заявил директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс.

По его словам, путин считает, что у американцев присутствует «синдром дефицита внимания», поэтому они со временем «перейдут к другому вопросу».

Бернс рассказал, что во время встречи в ноябре начальник российской разведки сергей нарышкин продемонстрировал «чувство дерзости и гордыни», отражавшее личные убеждения путина, что «он может заставить время работать на него и верит, что он может презирать украинцев и истощать наших европейских союзников».

По словам Бернса, путин «слишком уверен» в своих возможностях завоевать Украину.

Директор ЦРУ добавил, что «в какой-то момент ему придется столкнуться с растущими потерями, а также с тем, что люди в гробах будут возвращаться домой в беднейшие регионы россии», откуда, по его словам, мобилизовано много людей, которых «бросают как пушечное мясо».

Напомним, что военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор. Это произошло после удачного контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, и после освобождения Херсона.

Также, в Институте изучения войны пристыдили Запад и объяснили, почему для Украины важно не потерять Бахмут.

Отметим, в кремле рассказали, когда закончится война в Украине. Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков сообщил, на каких условиях россия готова прекратить военные действия.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!