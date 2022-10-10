Путина готовят к «пенсии»: у Зеленского назвали основные признаки

Из-за войны, начатой на территории Украины и постоянных провалов российской армии, а также ядерных угроз, в российской федерации готовятся отстранить владимира путина от власти.

Таким мнением поделился советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

По его словам, российского диктатора готовят к «пенсии», хоть это и неофициальная позиция. Его отправят не на «классическую» пенсию, поскольку, когда человек достигает уровня авторитарного монстра, то и пенсия у него выглядит иначе.

Михаил Подоляк считает, что первый признак, который указывает на то, что главу кремля хотят отстранить от власти — это критика его действий. Он перестал выглядеть неприкосновенной персоной в политическом обществе страны, к нему перестали относиться, как к иконе. А в российской федерации культ личности имеет огромное значение.

Он отметил, что культ путина начал постепенно разрушаться, потому что его начали критиковать внутренние элементы ключевой общественной группы, на которую он делал ставку. Подоляк подчеркнул, что это так называемые «патриоты».

Кроме этого, путин перестал оказывать влияние на лиц из своего окружения, например, на евгения пригожина, который владеет ЧВК «Вагнер» и секретаря совета безопасности рф Николая Патрушева.

Советник руководителя Офиса президента считает, что глава кремля уже практически не руководит процессами внутренней войны, а еще он почти не проводит международных встреч.

По словам Михаила Подоляка, для выхода путина на «пенсию» потребуется еще определенное время и успехи ВСУ на фронте.

«Курсор» писал ранее, что путин может отказаться от Луганской области, чтобы удержать оккупированные территории на юге Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!