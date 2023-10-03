В МИД рф заявили, что решение будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений.

Национальное Собрание Армении ратифицировало Римский статут. За соответствующее решение проголосовали 60 депутатов правящей фракции "Гражданский договор". Оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" проголосовали "против".

Об этом сообщает портал News Armenia.

До этого в министерстве иностранных дел российской федерации* заявили, что ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС) Арменией будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений. Ереван не учел ответные предложения москвы по статуту.

В частности, спикер кремля дмитрий песков заявлял, что решение Армении по Римскому статуту является "чрезвычайно враждебным".

Как известно, на основе Римского статута основан Международный уголовный суд, ранее выдавший ордер на арест российского диктатора владимира путина.

Как сообщал Курсор, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва попытался объяснить, почему он сперва сказал, что президент рф владимир путин не будет арестован в его стране, а после уточнил, что это решат в суде.

Таким образом, он отказался от заверений, что кремлевского диктатора не арестуют, если он посетит следующий саммит G20 в Рио-де-Жанейро. Лула также выразил сомнение касательно членства Бразилии в суде ООН по военным преступлениям, добавив, что «развивающиеся страны часто подписывают вещи, которые наносят им вред».

По словам политика, он не знал, что Бразилия подписала Римский статут, обязующий ее выполнять решения МУС.

Также мы писали о том, что суд Гааги может выдать еще один ордер на арест путина.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!